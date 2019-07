Bullismo: oggi al campo scuola "Villaggio di Dio" di Calvizzano (Na) la tappa di @scuolasenzabulli del Corecom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa lunghezza d'onda don Daniele Piccolo, vice parroco e co-organizzatore del campus: "Qui non facciamo miracoli, ma cerchiamo di educare i ragazzi a fare gesti innocui. A donarsi gli uni per gli altri e imparare a crescere con il prossimo. I fenomeni di violenza si ripetono nel tempo e si sviluppano oggi attraverso il digitale. Noi li educhiamo alla relazione a incontrare il prossimo rispettandolo e arricchendosi reciprocamente". Per Domenico Condurro, presidente regionale dell'Associazione nazionale sociologi "oggi i ragazzi sono più consapevoli e ci sono strumenti educativi e normativi per tutelarli e seguirli nel percorso di denuncia dei casi di bullismo di cui sono vittime o testimoni. Occorre accompagnarli in questo percorso facendo sentire loro la vicinanza delle istituzioni". "Anche il bullo è una vittima – ha dichiarato Sonia D'Antonio, sociologa della cooperativa ‘Rifless’ - e subisce il suo essere tale e si sente forte solo nel gruppo, quando è spalleggiato da qualcuno. Diversamente prova profondo disagio. Molto spesso proviene da ottime famiglie ma la noia, la voglia di andare oltre, lo induce a questi comportamenti. Occorre vedere il fenomeno anche dall'ottica dei bulli se si vuole agire in modo efficace per prevenirli”. “La legge regionale, in questo senso, è molto propositiva - ha concluso - Il suo obiettivo non è squisitamente punitivo bensì quello di aiutare le vittime: tutte le vittime, bulli compresi". (Ren)