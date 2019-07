Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), sul caso dello scooter in mare per scommessa presentato esposto in Procura

Napoli, 08 lug 17:28 - (Agenzia Nova) - "Siamo assolutamente concordi con la decisione della polizia municipale di Napoli di denunciare all'autorità giudiziaria Mario Balotelli e altre persone, protagoniste con il calciatore dell'assurda scommessa di far lanciare in mare una persona a bordo di uno scooter". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini e gli avvocati Rosario e Sara Iervolino. "Anche noi - hanno proseguito - abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli, chiedendo di valutare eventuali ipotesi di reato. Quanto accaduto rappresenta un gesto sconsiderato e ingiustificabile, esposto ad un forte rischio emulazione. Balotelli dovrebbe comprendere che la città di Napoli non è il suo parco giochi dove può istigare le persone a commettere reati per il suo divertimento personale. Quanto accaduto a Mergellina rappresenta un fatto molto grave e una mancanza di rispetto all'intera città, aggravata dal fatto di provenire da una figura pubblica che dovrebbe valutare con estrema attenzione i propri atteggiamenti, tenendo conto che i suoi modi di fare possono essere emulati dai più giovani". (Ren)