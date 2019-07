Napoli: il Prefetto incontra i sindaci neo eletti dell’ area metropolitana

- Nella mattinata di oggi, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Napoli Carmela Pagano ha ricevuto per la prima volta i sindaci neo eletti dell’area metropolitana di Napoli. Il Prefetto Pagano, nel corso di un cordiale confronto, ha illustrato le linee degli interventi già avviati nelle materie di comune interesse, auspicando di operare sempre in un clima di leale collaborazione istituzionale ed evidenziando la fondamentale esigenza, pur nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, di lavorare in stretta sinergia per affrontare e dare risposte ai delicati e complessi problemi del territorio. (Ren)