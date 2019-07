Regione Piemonte: assegnate le deleghe dell’ufficio di presidenza

- Sono state assegnate oggi le deleghe ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Al presidente Stefano Allasia vanno la Commissione Nomine e la Giunta per il regolamento: quanto agli Organismi consultivi, Allasia sarà presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Comitato Diritti umani, Consulta femminile, Consulta elette, Comitato solidarietà e Stati generali dello sport e benessere. Presiederà anche il Cal, la Commissione di garanzia e altro. “C’è stata una prima ripartizione delle deleghe tra i componenti dell’ufficio di presidenza. L’auspicio è che in questo mandato ciascuno di noi possa contribuire a svolgere un fruttuoso e proficuo servizio ai cittadini piemontesi, attraverso gli organismi dell’assemblea legislativa”, spiega Allasia. Mauro Salizzoni, invece, condividerà la gestione del Comitato resistenza e Costituzione, del Forum giovani e degli Stati generali sport e benessere. Salizzoni chiarisce che “il mio impegno sarà quello di continuare il lavoro svolto in questi anni, in particolar modo sui progetti avviati con il Polo del ‘900 e gli istituti storici piemontesi”. Franco Graglia seguirà con Allasia il Comitato diritti umani e continuerà con la titolarità della Consulta europea, Consulta femminile, Aiccre. Graglia spiega che “il presidente Allasia è un capitano sul quale fare affidamento, con le idee chiare, preparato e deciso. I colleghi sono apparsi subito persone serie e di buon senso. Credo molto in questa squadra e nella determinazione del presidente di fare gioco di squadra, come è stato nella scelta delle deleghe sulle quali ci è stata lasciata la massima libertà. Alcune sono ancora da assegnare e di queste si occuperà il presidente in questa prima fase. Ci sono grandi aspettative e noi lavoreremo per non deludere”. (segue) (Rpi)