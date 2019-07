Torino: frana di Quincinetto, firmato protocollo per riduzione rischi e integrazione progetti

- La migliore integrazione dei progetti e degli interventi per la riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti di Quincinetto è l’obiettivo che si pone il protocollo d’intesa siglato questo pomeriggio nella sala municipale di Quincinetto. A sottoscrivere il documento sono stati: per la Regione Piemonte il Presidente Alberto Cirio, per la Regione autonoma Valle d’Aosta il Presidente Antonio Fosson,per la Società Autostrade Valdostane il Direttore generale Federico Caniggia, per il Centro di competenza della Protezione civile presso l’Università di Firenze il Presidente Nicola Casagli, per il Comune di Quincinetto il Sindaco Angelo Canale Clapetto. Erano presenti alla sigla dell’Intesa gli altri amministratori coinvolti: l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Protezione civile del Piemonte, Marco Gabusi, e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d’Aosta, Luigi Bertschy, con il Coordinatore regionale del Dipartimento Protezione civile, Pio Porretta. Gli interventi previsti dall’accordo sono volti a garantire la sicurezza dell’asse stradale, predisporre adeguate e coordinate azioni di Protezione civile, condividere i dati di monitoraggio, concludere rapidamente le procedure legate alle progettazioni ed alla realizzazione delle opere previste. (segue) (Rpi)