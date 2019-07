Torino: frana di Quincinetto, firmato protocollo per riduzione rischi e integrazione progetti (3)

- “Sono davvero felice - ha sostenuto il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - della velocità con la quale si è arrivati alla firma di un protocollo che permette di dare risposte importanti per risolvere le fragilità di questo territorio. E’ un concreto esempio di come questa Giunta regionale è pronta a rispondere quando i sindaci chiamano. Inoltre, per la messa in sicurezza della frana vengono usati fondi stanziati da Roma che tornano in Piemonte”. “Con la firma di questo protocollo d’intesa - ha dichiarato il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Antonio Fosson - oggi avviamo concretamente un’azione coordinata tra i vari soggetti coinvolti –Valle d’Aosta, Piemonte, Quincinetto, SAV e UNIFirenze - che a breve metterà in campo interventi volti a garantire sicurezza sull’asse stradale Torino-Aosta, collegamento fondamentale per l’economia turistica valdostana e per il transito verso Francia e Svizzera”. (Rpi)