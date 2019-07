Marcianise (Ce): gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, sequestrate 2 attività

- I militari appartenenti alla Stazione carabinieri forestale di Marcianise (Ce), congiuntamente a quelli della Sezione operativa della compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, con il personale specializzato del dipartimento di Caserta dell’Arpac Campania, hanno effettuato una serie di verifiche sul territorio riscontrando numerose situazioni illecite ed elevando sanzioni amministrative per un totale di 23.700 euro. In particolare, all’interno di due distinte ditte artigiane, presso il comune di Marcianise, di cui una esercente attività di officina-elettrauto e l’altra di gommista, si è constatato in entrambe l’utilizzo di saldatrici senza alcun impianto di captazione dei fumi ed in assenza di alcun atto autorizzativo per quanto attiene le emissioni in atmosfera. Inoltre sono stati rinvenuti sia sulle aree esterne che nei locali interni diverse tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle precitate attività per le quali i rispettivi titolari non sono stati in grado di dimostrare la data di produzione degli stessi. Entrambe le due attività artigianali sono state poste sotto sequestro penale d’iniziativa dai militari, che hanno deferito in stato di libertà i rispettivi titolari per emissioni in atmosfera non autorizzate e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.(Ren)