Regione Piemonte: Marnati in visita al Csi, "sfruttare meglio tecnologie per ottimizzare servizi al cittadino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, insieme al sindaco di Novara e ai due consiglieri regionali Riccardo Lanzo e Letizia Nicotra, ha visitato il Polo Data Center del Csi Piemonte. "Ho voluto vedere di persona – ha commentato l’assessore Marnati – e conoscere i servizi che possiamo erogare, come Regione Piemonte, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Spiccano le nostre eccellenze: cybersecurity, cloud, cartografia digitale, data strategy e open source". L’assessore regionale ha sottolineato come in ambito sanitario solo l’1 per cento dei piemontesi utilizzi il sito www.sistemapiemonte.it . Un sito che consente agli utenti di risparmiare molto tempo usufruendo, comodi da casa o con il proprio smartphone, di servizi sanitari come il cambio medico di famiglia, prenotazione visite ed esami, pagamento ticket, screening dei tumori femminili, ritiro referti, fascicolo sanitario elettronico, fascicolo finanziario anche su delega. "Sarà mia cura – ha concluso Marnati – insieme agli assessori competenti, presentare e divulgare, in tutti i capoluoghi piemontesi e nei piccoli centri, grazie ad Anci, tutti i servizi presenti affinché sia la Regione ad andare incontro al cittadino. Sfruttiamo al meglio le nuove tecnologie per migliorare e ottimizzare i servizi dedicati al cittadino". (Rpi)