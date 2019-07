Campania: A. Cesaro (FI), tra cancellazioni e ritardi è record negativo per la Circumvesuviana

- "Prendo atto di un De Gregorio dai toni dimessi, forse dovuti a qualche richiamo dall'alto, che con questo tardivo mea culpa ci elenca il mare di difficoltà nel quale, non sapendo nuotare, rischia di affogare". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Ovviamente- ha proseguito Cesaro - rilevo pure come sia gravissimo che rispetto ai pesantissimi e personali fallimenti immagini vilmente di poter scaricare le sue responsabilità sugli altri e, peggio ancora, sui lavoratori. Cosa ha realizzato questo signore fino ad oggi? Poche cose fatte coi piedi, peraltro possibili grazie alla programmazione precedente, mentre per il resto il flop è totale: fallito il piano di efficientamento e, tra record di cancellazioni corse e ritardi intollerabili dei treni, fallimento su tutti i fronti nei consuntivi di produzione dal 2015 ad oggi, i peggiori d'Europa. L'unica differenza tra allora e oggi è che ieri non c'erano risorse mentre adesso ci sono ma c'è un manager inadeguato, incapace persino di avvantaggiarsi dell'azzeramento dei debiti". "Tutto questo - ha concluso Cesaro - dimostra ancor di più che la commissione di inchiesta che mi accingo a chiedere non è solo necessaria ma urgente". (Ren)