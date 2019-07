Sarno (Sa): Crescenzo, contro degrado area Pip è arrivato il momento di agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È arrivato il momento di agire, gli imprenditori dell'area Pip di Sarno (Sa) non possono più attendere. La situazione è diventata invivibile, ci vuole maggior sicurezza ma soprattutto bisogna completare le opere di urbanizzazione e dare finalmente la giusta dignità all’area industriale di Sarno”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio comunale di Sarno, Domenico Crescenzo, di Forza libera–Sarno popolare, il quale ha fatto sapere che scenderà in campo al fianco degli imprenditori dell'area Pip di Sarno, e sosterrà la battaglia intrapresa dalla Cisal provinciale con il segretario Gigi Vicinanza. “La campagna elettorale ormai è finita - ha proseguito Crescenzo - ora bisogna fare i fatti e rendere vivibile l'area Pip di via Ingegno per evitare lo svuotamento. Cinque anni importanti, oramai, sono già passati. Difatti, in questo ultimo quinquennio, nonostante la filiera istituzionale che parte da Sarno, attraversando la provincia di Salerno fino ad arrivare alla Regione Campania non ha sortito alcun effetto. Sono stati semplicemente cinque anni di false promesse e impegni mancati. Gli imprenditori sono esausti tra furti continui, degrado e disagi dovuti al non completamento dei sottoservizi. Se in passato sono stati fatti degli errori, sia da parte di amministrazioni di centro-destra che di centro-sinistra, oggi è arrivato il momento di fare i fatti, bisogna agire assolutamente, non ci sono più scusanti. Non è pensabile che dopo tutti questi anni gli imprenditori, dopo i tanti investimenti fatti nell'area industriale sarnese, devono subire in continuazione furti nelle proprie aziende". (segue) (Ren)