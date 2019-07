Regione Piemonte: assegnate le deleghe dell’ufficio di presidenza (2)

- Gianluca Gavazza, poi, si occuperà dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento, del Corecom, del mantenimento dell’ordine in Aula e nelle sedi consiliari e di votazioni, processi verbali e resocontazione d’Aula. “Ho scelto queste competenze nella certezza di impegnarmi a fare bene e a garantire la mia massima disponibilità. Ritengo molto importante trattare la piaga dell’usura, un tema che purtroppo ha già colpito diversi territori del Piemonte”, spiega. Giorgio Bertola, ricorda come “già nella passata legislatura mi sono occupato di alcune delle materie che mi sono state nuovamente assegnate. Credo sia importante proseguire nel lavoro svolto, specie per quanto riguarda le questioni dell’usura e del sovraindebitamento”. Bertola si occuperà nello specifico dell’Osservatorio usura, del Corecom, del Sistema informativo e della qualità della legislazione. Michele Mosca, invece, sarà consigliere segretario alla Consulta europea e si occuperà anche dell’attività legislativa, oltre a essere – con Bertola e Gavazza – incaricato del mantenimento dell’ordine in Aula e nelle sedi consiliari. “Ci auguriamo un lavoro condiviso con i colleghi dell’Udp, affinché al di là delle differenze politiche, si possa lavorare insieme per il bene del Consiglio e del Piemonte”, dichiara Mosca. (Rpi)