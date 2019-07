Trasporti: Amato (Pd), attacchi di Cesaro e De Gregorio sono pura strumentalizzazione

- "Nessuno può negare che in queste settimane la linea Circumnvesuviana stia creando non pochi disagi agli utenti. Credo tuttavia che l'attacco al presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, stia in queste ore travalicando i confini del buon senso ed acquisti il sapore di pura strumentalizzazione politica". Così in una nota la consigliera regionale della Campania del Partito democratico Enza Amato che è intervenuta sulla polemica che nelle ultime ore ha opposto alcuni consiglieri regionali al presidente dell’Ente Autonomo Volturno. "Purtroppo viviamo in un'epoca in cui passa il messaggio che il fenomeno dell'immigrazione si risolve chiudendo i porti e la povertà si cancella facendo domanda per il reddito di cittadinanza – ha spiegato - Così accade anche che, chi è stato in maggioranza alla Regione Campania fino al 2015, dimentichi che l'Eav stava fallendo, che le gare per l'acquisto di nuovi treni erano bloccate o che il contratto per il revamping di altri treni era stato stipulato con imprese poi fallite". "In realtà sono tante le cose che il collega Armando Cesaro dovrebbe ricordare di ciò che non andava – ha puntualizzato Amato -, non solo sulla linea Circumvesuviana, ma anche sulla Cumana e metroCampania, quando Stefano Caldoro era al Governo della nostra Regione. Evidentemente ha dimenticato il disastro in cui versava il trasporto pubblico ed ora, evidentemente, gli sfugge la complessità del lavoro messo in campo a partire dall'estate del 2015. Gli sfugge prima di tutto che si è dovuto salvare l'azienda dal fallimento". (segue) (Ren)