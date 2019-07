Imprese: Ravanelli (Confindustria), Piemonte in declino, Regione punti su sburocratizzazione e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, è intervenuto questa mattina in rappresentanza delle imprese piemontesi a Novi Ligure, presso il Museo dei Campionissimi, alla Giunta regionale monotematica sui temi del lavoro convocata dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Nel suo intervento ha dichiarato: "Il mondo delle imprese piemontesi guarda al nuovo governo regionale con grandi aspettative per la responsabilità che lo attende. In questi anni la nostra regione è stata colpita dalla crisi più duramente delle altre aree dell’Italia settentrionale e la crescita si è fermata mentre altre economie regionali, come il Veneto e l’Emilia Romagna, registravano risultati brillanti e ci superavano nel Pil. Situazioni come quella della Pernigotti sono specchio di questo declino, che ha provocato crisi aziendali e deindustrializzazione, e vanno combattute con un cambio di passo della politica - ha detto - . Sappiamo che i nostri imprenditori possiedono grandi qualità e abilità per competere: capacità di lavoro, attenzione all’innovazione, propensione a proporsi sui mercati stranieri per farsi conoscere e vendere i propri prodotti. Come Confindustria Piemonte stiamo aiutando le nostre imprese anche ad aggiornare i loro modelli organizzativi per diffondere la cultura dell’industria 4.0, grazie al nostro Digital Innovation Hub, e favorire il ricorso a nuovi strumenti finanziari, in modo da contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione e il ricorso all’indebitamento bancario". (segue) (Rpi)