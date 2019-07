Piemonte: Cirio, tutelare nostre eccellenze produttive, aiuti pubblici legati al territorio

- “Le nostre eccellenze produttive e la professionalità di chi ha contribuito a renderle tali devono essere tutelate e restare in Piemonte, non possono essere preda di imprenditori che vengono ad acquisire nostri marchi famosi, prendono finanziamenti e poi vanno a produrre all’estero con qualità minore. Gli aiuti che arrivano da enti pubblici devono rimanere legati al territorio”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della prima Giunta monotematica dedicata al lavoro, che si è tenuta oggi al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria). “Non potevamo scegliere luogo migliore del Museo dedicato al grande Fausto Coppi, perché sappiamo di dover pedalare tanto - ha aggiunto Cirio - . Lo faremo con energia consapevoli che il Piemonte ha bisogno di un’altra velocità. Per questo motivo assumiamo un impegno preciso: dare ai lavoratori risposte concrete e non solo solidarietà, perché con la solidarietà non si mangia”.(Rpi)