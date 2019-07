Piemonte: Cirio, bonifiche prima di dare il via ai lavori sul Parco della Salute

- “Il Parco della Salute va fatto, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo facendo per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Monferrato, Verduno, e dello stesso nostro grattacielo non possiamo permetterci di partire con un'opera che poi non viene fatta in tempi certi. E le opere si realizzano in tempi certi solo se prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, oggi a Torino durante un convegno sul futuro della Sanità, cui ha partecipato anche l'assessore Luigi Icardi. "Gli attuali conti della sanità sono in ordine e dobbiamo fare in modo che si mantengano tali anche in futuro - ha detto Cirio - . E’ però ben evidente che ancora oggi ci troviamo in una situazione di emergenza ed in uno stato di necessità come quello attuale è fondamentale definire un nuovo patto con tutti i protagonisti della sanità piemontese, pubblici e privati. Con una programmazione più attenta, a cui abbiamo già dato corso investendo nelle borse regionali di specializzazione, nell’arco di tre anni potremo finalmente ritornare ad una situazione di normalità. In questo frangente, la potestà ed il controllo resteranno sempre in modo saldo in mano all’autorità pubblica come è giusto ed indispensabile in un ambito così delicato. Ma in questo periodo dobbiamo inventare soluzioni nuove per le quali è fondamentale l’apporto di tutti". (segue) (Rpi)