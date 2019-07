Napoli: al via a Scampia e Caivano il progetto "Piedi, cuore, testa e mani"

- Ha preso il via il progetto "Piedi, cuore, testa e mani", selezionato da "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a circa 700 adolescenti, tra gli 11 e i 17 anni, di Scampia a Napoli e del Parco Verde di Caivano (Na). Nel Centro di formazione culturale e professionale Alberto Hurtado di Scampia sono stati avviati i laboratori di riciclo ecologico creativo e di potenziamento scolastico. Il progetto, che avrà durata di tre anni e si concluderà il 10 giugno 2022, sarà attuato da un gruppo di associazioni dei due territori: La roccia, cooperativa, soggetto capofila; l'istituto Pontano delle arti e dei mestieri; l'istituto comprensivo 64 Rodari-Moscati di Scampia; l'istituto comprensivo 3 Parco Verde di Caivano; La Fondazione città nuova; l'associazione Un'infanzia da vivere; l'associazione Dream team. L'assessorato all'Istruzione del comune di Napoli ha concesso il patrocinio morale. Il progetto è assegnatario del finanziamento dell'impresa sociale "Con i bambini" nell'ambito del bando Adolescenza finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "Piedi, cuore, testa e mani" sarà realizzato nei territori di Scampia e del Parco Verde Caivano. L'obiettivo, hanno fatto sapere i promotori, sarà intervenire sui fattori che permettono al circuito vizioso di bassa scolarizzazione e di disagio economico-sociale di autoalimentarsi. Gli obiettivi principali del programma saranno: combattere i fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa, fornire agli adolescenti e alle famiglie ulteriori conoscenze e competenze, favorire gli strumenti di accesso al mondo del lavoro regolare, mostrare alternative di vita legale. A metà settembre, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, sarà presentato il programma di iniziative. (Ren)