Asti: Regione Piemonte, Cirio e la giunta dal sindaco Rasero

- Domani, venerdì 5 luglio, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme a tutti gli assessori sarà ad Asti per incontrare il sindaco Maurizio Rasero e la Giunta comunale. Si tratta del primo di una serie di incontri che verranno programmati con le Giunte di tutto il territorio piemontese. L’appuntamento è in Municipio, in Piazza San Secondo 1. Al termine dell’incontro, alle ore 15.30, è in programma una conferenza stampa. (Rpi)