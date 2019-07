Campania: Cantalamessa nominato presidente regionale della Lega

- "Ringrazio il segretario federale della Lega, sen. Matteo Salvini e il vice segretario, on. Andrea Crippa, responsabile nazionale dell'Organizzazione, per la prestigiosa nomina di presidente del partito in Campania”. Così l’onorevole Gianluca Cantalamessa ha commentato l’investitura al nuovo ruolo da parte dei vertici di partito. “La crescita esponenziale del partito nella nostra Regione e la prossima sfida per le elezioni regionali hanno portato i vertici federali a nominare il sottosegretario alla Difesa, sen. Raffaele Volpi, nuovo coordinatore regionale ed il sottoscritto quale nuovo presidente del partito in Campania – ha proseguito il deputato del carroccio - Raffaele Volpi, oltre ad avere una grande esperienza politica ed organizzativa, è stato anche il fondatore nel centro sud del movimento Noi con Salvini per cui è la persona giusta per poter strutturare ed organizzare al meglio il partito nella nostra regione. Insieme al socio fondatore on. Valentino Grant ed a tutti gli altri esponenti della Lega affronteremo con passione le nuove sfide per il futuro della nostra regione”. “È un prestigioso incarico che accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità", ha concluso Cantalamessa. (Ren)