Imprese: Chiorino, Regione Piemonte istituirà cabina di regia per gestire e monitorare le crisi

- Elena Chiorino, assessore al Lavoro, nel corso della prima giunta itinerante aperta della Regione Piemonte, riunitasi oggi a Novi Ligure (Alessandria), ha annunciato che chiederà al Ministero per lo Sviluppo economico “le motivazioni per cui, dopo tre mesi di trattativa serrata, è saltata la cessione del ramo gelati della Pernigotti. Saremo determinati e caparbi - ha aggiunto - per capire quali potranno essere gli interventi più incisivi al fine di tutelare il marchio e il futuro dei lavoratori”. L’assessore ha poi annunciato “la formalizzazione in Regione di una cabina di regia per la gestione e il monitoraggio delle situazioni di crisi prima che si manifestino apertamente”. (Rpi)