Asti: Cirio incontra Rasero, "Asti-Cuneo opportunità da non perdere"

- Primo incontro oggi ad Asti del Presidente Alberto Cirio e degli assessori della Giunta regionale del Piemonte con l’amministrazione comunale del capoluogo, rappresentata dal Sindaco Maurizio Rasero e dalla sua Giunta. “Questo ad Asti è il primo di una serie di incontri che verranno programmati con le Giunte di tutto il territorio piemontese. Oggi è stata l’occasione per un confronto tra amministrazioni che intendono collaborare nell’interesse del territorio", ha detto il Presidente Cirio. Per il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, “è motivo di orgoglio che la Giunta regionale sia partita da Asti per la sua serie di incontri sul territorio. Oggi è stata l’occasione per l’inizio di un percorso che vogliamo sia contraddistinto da una comunità di intenti con l’amministrazione regionale.” Numerosi i temi che sono stati affrontati, a partire dal collegamento stradale Asti-Cuneo che - ha sottolineato il Presidente Cirio- “rappresenta un’opportunità non solo per avvicinare due città ma per anche le opere di compensazione che sono ad esse connesse, come la tangenziale Sud-Ovest che consentirebbe alla città di Asti di decongestionare il traffico in entrata". (segue) (Rpi)