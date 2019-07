Asti: Cirio incontra Rasero, "Asti-Cuneo opportunità da non perdere" (2)

- Il Presidente Cirio ha ricordato la necessità di agire sul fronte dell’autonomia ed ha annunciato che il19 luglio, giornata della Festa del Piemonte, sarà dedicata a questo tema. Dal Vice Presidente della Giunta, Fabio Carosso, l’impegno per sveltire l’iter delle pratiche urbanistiche ed una forte attenzione sui parchi. L’assessore Marco Gabusi ha ribadito il massimo impegno sul fronte delle infrastrutture e della logistica e sulle necessità di far ripartire il cantiere della Asti-Cuneo entro l’estate. Altro tema, il riutilizzo del vecchio ospedale e degli immobili Asl per il quale l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha preannunciato che è previsto un progetto regionale di riqualificazione o vendita che riguarda anche le strutture di altre province. Sul fronte della rete di emergenza-urgenza Icardi ha annunciato una revisione complessiva che tenga conto delle esigenze del territorio e della sua conformazione geografica. (Rpi)