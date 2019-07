Universiadi: Borrelli (Amesci), le competenze di oltre 4mila volontari al servizio dell’evento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono volontari addetti ai trasporti - ha ricordato il presidente - Abbiamo oltre 600 navette che sono state messe a disposizione di tutti gli atleti per assicurare gli spostamenti in giro per la Regione, e i volontari aiuteranno anche in questo”. “E poi ci sono quelli che, nei numeri più grandi – ha specificato Borrelli -, presenziano all’interno dei villaggi degli atleti: quindi la vera e propria ospitalità. L’accoglienza fatta dal nostro popolo agli stranieri la fanno, più di tutti, proprio i volontari che sono nei villaggi”. Il presidente di Amesci, realtà impegnata nella gestione dei volontari del Servizio civile dal ’96, ha inoltre aggiunto una riflessione complessiva sul senso del volontariato: “Calare la mansione sulle competenze dei ragazzi è un modo per fargli mettere in pratica, non necessariamente in un contesto professionale, le proprie capacità. Chi di noi sa fare qualcosa e vuole metterla al servizio del prossimo da un lato condivide con la sua comunità – questo è fare volontariato -, ma d’altra parte ne fa anche un’esperienza e un arricchimento”. “Lo dico perché le norme europee e le leggi italiane riconoscono pienamente la dimensione formativa del volontariato – ha sottolineato Borrelli – Il volontariato è un’occasione per tantissimi di noi di approfondire delle competenze che in un contesto lavorativo non avremmo il tempo di approfondire”. “Il mondo del lavoro ci chiama quando siamo preparati; il volontariato ci offre la possibilità di specializzare una competenza e di acquisirne di nuove – ha concluso il presidente di Amesci - Perché privarci di un’opportunità?”. (Ren)