Campania: Borriello (Lega), cordoglio per la scomparsa del tabaccaio di Mugnano

- "Esprimo il cordoglio di tutto il direttivo regionale della Lega per la scomparsa di Ulderico Esposito, il tabaccaio di Mugnano, vittima di un folle gesto per mano di un barbaro lo scorso 9 giugno". Lo ha dichiarato Giancarlo Borriello, portavoce campano della Lega, esprimendo il cordoglio del partito per la scomparsa del tabaccaio di Mugnano (Na). "Sono certo - ha proseguito Borriello - di interpretare i sentimenti delle centinaia di migliaia di persone perbene che hanno votato per noi e che non si rassegnano dinanzi alla violenza dilagante, alla quale assistiamo in questi anni. La Lega si stringe attorno alla famiglia ed a tutta la comunità di Mugnano. Ulderico rappresenta milioni di italiani che, ogni mattina, vanno a lavorare onestamente e vogliono costruire un futuro dignitoso con il proprio sudore. Con il suo esempio e il suo sacrificio, costruiremo un paese migliore" (Ren)