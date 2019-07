Cava de' Tirreni (Sa): domani conferenza di Potere al popolo a sostegno dei lavoratori Apu

- Martedì 9 luglio sarà presentata al ministero del Lavoro la vertenza degli 80 lavoratori Apu di Cava de' Tirreni (Sa). Si tratterà del primo incontro accordato dal Governo a seguito delle pressioni degli operai, i cui contratti, relativi alle Attività di pubblica utilità bandite dalla Regione Campania, sono scaduti negli ultimi mesi. Il sindacato Usb e Potere al popolo, che dallo scorso autunno hanno fatto sapere di sostenere la mobilitazione, hanno indetto per domani, ore 11, presso la Sala Gemellaggi del comune di Cava De' Tirreni, la conferenza stampa per illustrare azioni e dettagli sulla trattativa in corso. Interverranno: Giovanni Pagano esponente dell'esecutivo nazionale della federazione del sociale Usb; Davide Trezza coordinatore nazionale Potere al Popolo e responsabile della federazione del sociale Usb Salerno e Massimo Di Giuseppe, lavoratore Apu di Cava de' Tirreni che porterà la sua testimonianza. L'invito a partecipare, hanno fatto sapere i promotori dell'incontro, è stato rivolto anche all'amministrazione comunale di Cava de' Tirreni nella persona del sindaco Vincenzo Servalli e dell'assessore alle Politiche sociali Antonella Garofalo. (segue) (Ren)