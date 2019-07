Piemonte: Coldiretti, la Regione acceleri su agricoltura e agroalimentare made in Piemonte

- Con il 1° di luglio si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio regionale a Palazzo Lascaris dando così il via alla XI Legislatura del Piemonte. “Al presidente, Stefano Allasia, e a tutto il Consiglio regionale auguriamo buon lavoro affinché questa Legislatura possa svolgersi in un clima sereno e di collaborazione – commentano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Come già fatto presente al presidente della Regione, Alberto Cirio e alla nuova Giunta, non faremo mancare il nostro supporto ed impegno affinchè l’agricoltura e l’agroalimentare Made in Piemonte rappresentino sempre più una traiettoria di futuro per la nostra regione, partendo proprio dal decalogo che avevamo presentato lo scorso 14 maggio al Teatro Regio con le priorità per il cibo piemontese e che Cirio aveva sottoscritto. E’ opportuno accelerare su determinate questioni che riguardano il nostro comparto per poter dare risposte concrete lungo tutta la filiera dalla produzione agricola alla trasformazione alimentare, dall’agriturismo alla ristorazione collettiva, dalla gestione delle acque al controllo degli animali selvatici. Per questo ci siamo già attivati con l’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa, al fine proprio di instaurare, fin da subito, una sinergia che possa portare a risultati tangibili per le imprese che, nonostante le criticità, continuano ad investire sui nostri territori, a presidiarli e a creare economie”.(Rpi)