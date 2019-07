Regione Piemonte: undicesima legislatura, costituiti gli 8 gruppi consiliari

- Questa mattina l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha preso atto della costituzione dei nuovi gruppi consiliari. In tutto si tratta di otto gruppi, tre di maggioranza (Lega, Fi e Fdi), mentre gli altri 5 si sono dichiarati di opposizione: Pd, M5s, Chiamparino per il Piemonte, Luv e Moderati. I capigruppo sono Alberto Preioni (Lega), Paolo Ruzzola (Fi), Maurizio Marrone (Fdi), Domenico Ravetti (Pd), Francesca Frediani (M5s), Mario Giaccone (Chiamparino per il Piemonte), Marco Grimaldi (Luv) e Silvio Magliano (Moderati). Il gruppo più grande è quello della Lega, con 23 consiglieri, segue il Pd con 10 e poi Fi e Fdi, rispettivamente con 6 e 4. Tre i monogruppi, tutti di opposizione. Di seguito, la composizione dei nuovi gruppi consiliari dell’undicesima legislatura. (segue) (Rpi)