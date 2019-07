Rifiuti: mille tonnellate di rifiuti stoccati illegalmente, 1 sequestro e 5 denunce tra Salerno e Avellino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Alta Valle del Sele, nel territorio Irpino sono stati eseguiti controlli presso un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non, del tipo ingombranti, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico, nonché plastica e gomma. Le ispezioni hanno consentito di accertare, a carico del titolare dell’impresa e del direttore tecnico, violazioni alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico e l’assenza di certificazione antincendio scaduto di validità. Presso l’area del polo conciario di Solofra (Av), le ispezioni hanno fatto rilevare un impianto adibito alla lavorazione delle pelli che effettuava, in assenza di autorizzazione, lo scarico nella rete fognaria dei reflui industriali derivanti dalle acque di spruzzo del ciclo di lavorazione del pellame e dalle acque di dilavamento del piazzale. Anche in questo caso è stato deferito il titolare dell’impresa. (Ren)