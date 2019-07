Imprese: Ravanelli (Confindustria), Piemonte in declino, Regione punti su sburocratizzazione e investimenti (2)

- "Al nuovo governo regionale - ha aggiunto Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte - ribadiamo le proposte che abbiamo inserito nel documento “Il Piemonte verso il futuro”, a partire da un impegno sulla sburocratizzazione per un Piemonte più semplice ed efficiente nel quale una buona burocrazia diventi un’infrastruttura immateriale strategica per lo sviluppo e la crescita. Ma il raggiungimento di buoni livelli occupazionali si ottiene con investimenti sui grandi temi come quello della “scuola, della formazione e dei giovani”, formando tecnici preparati ai nuovi modi di lavorare e ampliando il numero di allievi degli ITS, che ci vede in rapporto ancora sfavorevole rispetto alla Germania di 1 a 100. Occorre poi concentrarsi su “Territorio e infrastrutture”, completando i corridoi strategici, e intervenendo sulla rete stradale come sulla realizzazione della banda ultralarga. Infine un’attenzione alla capacità delle imprese piemontesi di competere nel mondo, grazie anche a un aumento dei fondi pubblici destinati a ricerca e innovazione e a un nuovo modello per i Poli di Innovazione". (Rpi)