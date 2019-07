Piemonte: Gabusi, sopralluogo sul Torino-Milano, "ritardi intollerabili e basso livello di confort" (2)

- Disguidi di sicurezza e basso livello di comfort sono altrettanto evidenti: "Caldo e freddo non vengono gestiti adeguatamente e le sedute spesso risultano troppo strette. Diverse vetture sono spesso chiuse, provocando il sovraffollamento in quelle aperte, dove l’aria condizionata funziona a singhiozzo. Il sistema di controlli per chi non paga è da rivedere, così come il sistema sanzionatorio per il vettore e di rimborso per i ritardi devono essere semplificati e diventare effettivi". Altro punto dolente constatato dall’assessore Gabusi è lo stato del materiale rotabile: "Sostanzialmente l’attuale contratto ponte non consente al gestore di realizzare investimenti. Si rende perciò necessario arrivare velocemente alla definizione di un nuovo contratto di servizio". Dal confronto con il comitato dei pendolari e con gli stessi viaggiatori sono inoltre emerse le direttrici sui cui lavorare e di cui parlerà anche con Trenitalia nell’incontro previsto entro il 20 luglio: chiarire e fissare con certezza i parametri del contratto di servizio per il futuro fornitore e analizzare i flussi per ottimizzare le linee. "Sia chiaro - conclude l’assessore - che questo non significa ‘tagliare’, quanto piuttosto verificare le economie possibili per destinare investimenti mirati alle linee che realmente servono per i piemontesi che si spostano in treno". (Rpi)