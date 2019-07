Rifiuti: sottosegretario Micillo ad Andretta (Av) a primo "restore site visit"

- Il commissario straordinario su iniziativa congiunta con il sottosegretario Micillo, accompagnato dal sindaco del Comune di Andretta (Av) Giuseppe Guglielmo e dallo staff di vertice del Mattm, si è recato oggi al sito in località Frascineta nel Comune di Andretta (Av) per dare l’avvio al primo dei tre eventi di “restore site visit” in programma per il mese di Luglio ad Andretta, Filettino e Lama dei Peligni. L’evento si svolgerà in quelle aree che sono state oggetto di bonifica o messi in sicurezza nei decorsi 20 mesi, e attualmente poste in sicurezza ambientale a norma di legge e stralciate, da parte della Comunità europea, dalla procedura di infrazione. L’iniziativa, concordata con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha lo scopo di informare le popolazioni locali degli sforzi fatti. Lo svolgimento, partito dal sopralluogo sul sito di discarica e conclusosi con una conferenza stampa e una premiazione della comunità locale vuole essere “un modo di sottolineare”, ha specificato il commissario “la conclusione di un processo di disinquinamento ambientale e di risparmio economico, indubbiamente oneroso per il nostro Paese. Infatti il sito di discarica di Andretta è stato in procedura di infrazione per circa 3 anni (VI semestri) producendo un esborso sanzionatorio di 1 milione 200mila euro per l’Italia”. (segue) (Ren)