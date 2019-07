Universiadi: Borrelli (Amesci), le competenze di oltre 4mila volontari al servizio dell’evento

- “I volontari che stiamo gestendo al momento sono all’incirca 4mila e li abbiamo selezionati in tutta la Campania da un elenco di oltre 12mila candidati, italiani e stranieri, dai 18 anni in poi”. A dichiararlo è Enrico Maria Borrelli, presidente di Amesci, associazione di promozione sociale che, in accordo con l’Agenzia regionale Universiadi 2019, si è occupata della selezione e ora della gestione dei volontari impegnati nella 30th Summer Universiade Napoli 2019. “Non solo ragazzi, tuttavia – ha precisato Borrelli - Abbiamo anche qualche candidato 80enne, se questo può essere indicativo dell’interesse che la manifestazione ha destato nelle persone”. “Quelli che gestiamo noi sono circa 4mila ragazzi – ha evidenziato - a cui si aggiungono poi altri volontari che stanno facendo parte dell’Universiade come, ad esempio, i volontari della Protezione civile, che sono stati coinvolti in funzione dei compiti che gli sono più propri”. “Le mansioni che competono ai ragazzi sono tantissime – ha commentato il presidente di Amesci - Si occuperanno in generale dell’accoglienza degli atleti ma anche dei turisti, a seconda di dove lavoreranno”. “Molte sono le competenze che gli vengono richieste: non perché li si tratti come professionisti ma perché, tra le tante persone che si sono candidate, le capacità e la ricchezza di competenze è enorme – ha continuato Borrelli - Ci sono ragazzi che ci aiutano nel settore tecnologico, quelli che si occupano di comunicazione, di marketing, quelli che si occupano ad esempio di attività più direttamente sportive come i raccattapalle”. (segue) (Ren)