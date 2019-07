Torino: Ricca incontra prefetto, suk in via Carcano evitando infiltrazione di abusivi

- “Assicurarsi che le situazioni di abusivismo del Suk cessino definitivamente in tempi rapidi e predisporre lo spostamento del ‘Barattolo’ in via Carcano esclusivamente, e sotto attenta vigilanza e supervisione, per i venditori in regola. Sono questi i contenuti emersi dall’incontro operativo che ho avuto oggi con il Prefetto Claudio Palomba". Lo afferma l’assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione, Fabrizio Ricca. "Tante le soluzioni che verranno messe in campo - aggiunge Ricca - : dal possibile inserimento di un sistema di video-sorveglianza che monitori la situazione di via Carcano e permetta un tempestivo intervento delle forze dell’ordine in caso dell’arrivo di abusivi, al coinvolgimento di associazioni sportive che potrebbero concorrere con la loro presenza a rendere attiva e presidiata l’area. In contemporanea con un reale spostamento seguito costantemente, poi, c’è l’impegno nel risolvere una volta per tutte la situazione del Suk degli abusivi che vorrebbero rimanere nell’area di San Pietro in Vincoli. La situazione di tutti coloro che non saranno ritenuti in regola e vorranno perseverare nella vendita illegale di merci di dubbia provenienza sarà trattata e risolta come un problema di ordine pubblico”. (Rpi)