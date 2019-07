Sanità: Gallo (M5s), si intervenga subito su truffa del sistema sanitario campano

- "Ringrazio la presidente della commissione Affari sociali Marialucia Iorefice e i deputati Gilda Sportiello e Nicola Provenza, che insieme ai consiglieri Santa Borriello e Ludovico D'Elia hanno accolto alla Camera dei deputati l'associazione Pro Maresca che ha denunciato con dati e numeri la truffa del sistema sanitario Campano, in particolare per l'ospedale Maresca e per tutti gli ospedali e le strutture sanitarie del vesuviano”. Lo ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati. “La situazione cambia poco rispetto ad altri territori ed altre province - ha concluso - Il ministro Giulia Grillo verrà subito attenzionata di quali problemi strutturali e dinamiche predatorie sono in corso da anni. Sono sicuro che presto ci saranno interventi importanti. (Ren)