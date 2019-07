Piemonte: Gabusi, sopralluogo sul Torino-Milano, "ritardi intollerabili e basso livello di confort"

- È stato un viaggio senza preavviso quello realizzato ieri sulla tratta ferroviaria Torino-Milano dall’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Piemonte, Marco Gabusi, con l’obiettivo di verificare di persona le condizioni lamentate dai pendolari nei giorni scorsi. L’assessore è salito su uno dei treni utilizzati per il rientro dei pendolari, il Regionale veloce 2026 che lascia la stazione di Milano Centrale alle 17,18 per arrivare a Torino Porta Nuova alle 19,10. Con lui hanno viaggiato, per una parte della tratta, anche Carlo Riva Vercellotti, presidente della provincia di Vercelli e consigliere regionale, e Alessandro Canelli, sindaco di Novara. "Ho potuto constatare immediatamente - sottolinea Gabusi - cronici problemi di ritardi, diventati ormai abituali e come tali non tollerabili per i pendolari che hanno orari e turni da rispettare per recarsi al lavoro e coincidenze da prendere per tornare a casa". (segue) (Rpi)