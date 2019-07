Rifiuti: sottosegretario Micillo ad Andretta (Av) a primo "restore site visit" (2)

- “Dal punto di vista ambientale - ha spiegato - i rifiuti sono isolati, l’inquinamento è stato eliminato ed i valori sono stati riportati sotto le soglie di contaminazione, come prevede la normativa. La nostra vittoria è restituire la terra disinquinata alla comunità locale e stiamo già considerando una serie di progetti di fruibilità come ad esempio apicoltura, area ludica o bike park”. “Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie all’utilizzo di una risorsa unica per il Paese e uno strumento indispensabile di supporto fattivo nella nostra missione: l’Arma dei carabinieri”, ha concluso il commissario. “Ringrazio il generale Vadalà e la sua Struttura di missione per il costante impegno nel tema importante della bonifica e del recupero ambientale del nostro territorio - ha dichiarato il sottosegretario Micillo - Grazie al lavoro svolto possiamo contare 34 siti usciti dalla procedura di infrazione europea e un risparmio annuale di oltre 13 milioni di euro. Portando la presenza dello Stato sul territorio vogliamo accendere i riflettori sull’importanza di ‘fare rete’ e sul ruolo fondamentale delle amministrazioni locali, che con impegno e dedizione hanno reso possibile la bonifica delle discariche e l’uscita dalla procedura di infrazione”. “Oggi la spinta del Governo nelle bonifiche è più forte del passato, l’obiettivo è restituire ai cittadini quegli spazi del loro territorio, oggi negati perché ancora contaminati”, ha concluso il sottosegretario. (Ren)