Imprese: Durigon (Lega), Pernigotti non può lasciare Novi Ligure, azienda deve rimanere una

- “Lamento l’arroganza di chi non vuole nemmeno prendere in considerazione imprenditori decisi a investire su Pernigotti, marchio storico che diremo con fermezza che non può lasciare Novi. L’azienda deve rimanere una, e tutti i soggetti devono fare sistema per far capire che non ci possono essere imprenditori stranieri che vengono in Italia per prelevare i nostri marchi". Così Claudio Durigon, sottosegretario della Lega al Lavoro ed alle Politiche sociali, durante la prima giunta monotematica della regione Piemonte dedicata al lavoro, che si è riunita oggi al museo dei Campionissimi di Novi Ligure. (Rpi)