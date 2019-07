Universiadi: Borrelli (Amesci), cerimonia emozionante. I nostri volontari all’accoglienza degli ospiti

- “La cerimonia è stata bellissima ed emozionante”. Così ha commentato l’apertura della 30th Summer Universiade Napoli 2019 Enrico Maria Borrelli, presidente di Amesci, l’associazione di promozione sociale che, in accordo con l’Agenzia regionale Universiadi 2019, si è occupata della selezione e ora della gestione dei volontari impegnati nell’evento. “Ci ha inorgoglito vedere una Napoli così internazionale che ha accolto 130 Paesi del mondo con una musica tradizionale magistralmente reinterpretata – ha aggiunto Borrelli - Le istituzioni hanno fatto chiaramente da cornice mettendo il sigillo sull’importanza dell’iniziativa, ma la verità è che quest’incontro di popoli ha dato un’emozione straordinaria a tutta la città”. “I volontari, ne ho visti tantissimi in giro, hanno fatto la cosa più bella: hanno accolto con il sorriso la decina di migliaia di ospiti che c’erano al San Paolo - ha dichiarato il presidente di Amesci – Rappresentare con l’umore giusto una città come la nostra, che ospita il mondo intero, credo sia il compito più bello che si possa affidare a un volontario”. “L’accoglienza è una competenza del popolo campano, quindi perché non metterla a frutto e dimostrare che da noi queste cose si possono fare?”, ha concluso Borrelli. (Ren)