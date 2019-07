Autonomia: De Siano (FI), noi e Lega sulla stessa linea ma nel rispetto della Costituzione

- "Siamo d'accordo, siamo per l'autonomia prevista dalla Costituzione la quale stabilisce gli stessi diritti a tutti i cittadini italiani a qualsiasi latitudine del Paese vivano". Così il coordinatore di Forza Italia della Campania Domenico De Siano commentando le dichiarazioni rese oggi alle agenzie di stampa dal coordinatore regionale campano della Lega Gianluca Catalamessa. "Nella sostanza delle affermazioni – ha sottolineato De Siano – tanto l'onorevole Carfagna quanto l'amico Gianluca Cantalamessa guardano lo stesso orizzonte: il riscatto di un Sud fortemente penalizzato. Non c'è dunque nessuna preclusione all'autonomia e Forza Italia è da sempre stata pronta a votarla". "C'è viceversa, e su questo sono sicuro che non vi sarà nessun malinteso e che tutti i parlamentari del Sud si troveranno all'unisono, la massima attenzione a stabilire criteri e norme di buon senso che non penalizzino il Meridione". (Ren)