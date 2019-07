Sanità: Ficco e Ciarambino (Saues) su formiche al san Giovanni Bosco, sospensione direttore sanitario è fuori luogo

- "La sospensione dal servizio comminata al dottor Matarazzo per la vicenda delle formiche in ospedale è fuori luogo, non rende giustizia ai fatti e mortifica la storia professionale di un manager che in oltre 20 anni di carriera ha dimostrato sul campo, un campo che come si è visto è particolarmente minato, competenza, professionalità, serietà e senso di responsabilità". Lo hanno dichiarato Paolo Ficco e Tiziana Ciarambino, rispettivamente presidente nazionale e referente nazionale dell'Area dei medici di pronto soccorso del Saues, il sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. "Mai come in questi ultimi giorni – hanno aggiunto - sono emerse con estrema chiarezza le condizioni di contesto di un ospedale, ma più in generale di una sanità schiacciata da dinamiche che esulano da un'attività puramente organizzativa: infiltrazioni della camorra e gravissima carenza di personale non possono trovare responsabilità in chi, come il dottor Matarazzo e tantissimi direttori sanitari che ogni giorno compiono solo il proprio dovere e di più, umanamente, non possono". "Ci appelliamo al buon senso dei vertici dell'Asl auspicando la revoca della sanzione, ma chiediamo oltremodo al ministro della Salute e al presidente De Luca di intervenire perché sia resa giustizia al dottor Matarazzo ingiustamente sanzionato", hanno concluso Ficco e Ciarambino. (Ren)