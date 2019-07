Agropoli (Sa): combustione illecita di rifiuti, fermate 3 persone

- I militari della Stazione carabinieri forestale di Agropoli (Sa), nello svolgimento del servizio di prevenzione e repressione di illeciti ambientali, hanno fatto sapere di aver accertato diversi episodi di combustione illecita di rifiuti e di aver deferito alla Autorità giudiziaria 3 persone fra cui un cittadino algerino. Nel corso degli ultimi giorni infatti sono intervenuti nelle località Collina San Marco e Mattine del comune di Agropoli e località Cafasso del comune di Capaccio Paestum (Sa). Elemento costante degli episodi sarebbe stato lo smaltimento illecito di rifiuti a mezzo combustione. I rifiuti dati alle fiamme si sarebbero rivelati tutti classificabili come rifiuti speciali e in alcuni casi riconducibili ad attività di impresa: materiali da ristrutturazioni edili, rifiuti plastici prodotti da lavorazioni agricole, rifiuti vegetali e stoffe. Messe in sicurezza le aree, i militari hanno effettuato rilievi e accertamenti sui luoghi che hanno consentito di individuare la proprietà dei terreni e la natura dei rifiuti combusti e di attribuire la produzione e successiva combustione dei rifiuti e quindi individuare i responsabili.(Ren)