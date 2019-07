Cava de' Tirreni (Sa): domani conferenza di Potere al popolo a sostegno dei lavoratori Apu (2)

- In merito Davide Trezza ha dichiarato: "Stiamo vivendo un'emergenza fortissima nel silenzio ingiustificabile dei nostri amministratori. Gli ottanta Apu di Cava de' Tirreni rappresentano il dramma di migliaia di famiglie campane che prima di vedersi interrompere il contratto dalla Regione avevano già ricevuto un duro colpo dalla vita. A Cava infatti parliamo di ex operai licenziati da aziende come Despar, Arti grafiche Di Mauro, Manifattura Tabacchi, Ceramica Cava, Ideal Standard. Il progetto Apu, concepito come strumento di politica attiva del lavoro che la regione Campania ha bandito ricevendo l'adesione di molti comuni, è franato su stesso con l'aggravata sottrazione da parte delle istituzioni regionali al confronto con i lavoratori. Almeno fino ad oggi. E' paradossale che nonostante la pubblica amministrazione soffra di una evidente carenza di organico non si riesca a regolarizzare la posizione di lavoratori che fino ad oggi hanno consentito a decine di enti di far fronte alla crisi di risorse nella manutenzione e nella cura di aree pubbliche e spazi verdi. Dobbiamo trovare una soluzione per queste famiglie ormai in condizione di grave deprivazione". (Ren)