Salerno: venerdì all’istituto "Trifone" di Rovella la presentazione del progetto "Learning with the arts"

- Venerdì alle 9, l'Istituto comprensivo statale "Romualdo Trifone" ha organizzato, presso la sala convegni del Conservatorio di Santa Sofia di Montecorvino Rovella (Sa), la conferenza di disseminazione del progetto "Learning with the arts", nell'ambito del programma Erasmus plus azione Ka219, che ha visto il partenariato coordinato della Polonia, con scuole partner in Finlandia, Grecia, Germania, Spagna, Portogallo, Romania, Italia. L'incontro di venerdì sarà dedicato alla diffusione del processo progettuale e dei risultati raggiunti nei vari contesti ambientali dei Paesi partner e sarà rivolto alle comunità scolastiche del territorio con l'obiettivo di diffondere spunti per l'innovazione delle pratiche didattiche e organizzative, nonché testimonianze di mobilità (studenti e docenti) attraverso la condivisione delle competenze ed esperienze acquisite. Il progetto ha sviluppato l'approccio Learning through the arts con l'obiettivo di sperimentare e valorizzare l'apprendimento hands-on, vale a dire, imparare nuovi concetti esplorando idee innovative in maniera più fantasiosa e pratica (disegnando, suonando, creando balli, raccontando storie o cantando), come prassi trasversali al curricolo e connessa ai diversi ambiti disciplinari. (segue) (Ren)