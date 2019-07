Salerno: venerdì all’istituto "Trifone" di Rovella la presentazione del progetto "Learning with the arts" (2)

- “La giornata – ha dichiarato il dirigente scolastico Mariateresa Tedesco - vuole sottolineare la bellissima opportunità avuta dall'I.C. Trifone che grazie al progetto Erasmus+ che ha portato alunni e discenti in Europa consentendo loro lo scambio di metodologie, idee, approcci e pratiche d'insegnamento, nonché la conoscenza ed il rispetto di culture e tradizioni diverse, sperimentando la cittadinanza europea e l'appartenenza ad una comunità internazionale”. Nel corso dell'evento, infine, sono in programma interventi da parte di esperti dei Programmi europei Erasmus plus destinati alle scuole e testimonianze dirette da parte di alunni e docenti, anche di altre scuole coinvolte in progetti Erasmus+ con mobilità di ragazzi del primo ciclo. (Ren)