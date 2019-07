Campania: Coldiretti, qualità e contratti della filiera garantiscono il futuro

- "È partita in Campania la trebbiatura del frumento". Lo ha comunicato la Coldiretti regionale. "L'avvio della stagione della mietitura dei grani - ha proseguito Coldiretti Campania - è l'occasione utile per fare il punto su una produzione agricola simbolo, per il valore che esprime e per ciò che rappresenta". Secondo l'analisi Da un'analisi effettuata da Coldiretti Campania su dati Istat è emerso che: "nel 2018 sono stati coltivati sul territorio regionale oltre 17 mila ettari a grano tenero, per una produzione totale di quasi 600 mila quintali, e circa 57 mila ettari a grano duro per quasi 1,9 milioni di quintali di produzione. Il grano tenero e il grano duro sono due tipologie di frumento molto simili a livello strutturale, ma diverse dal punto di vista nutrizionale e dell'uso finale. Dalla macinazione di grano tenero si ottiene la farina bianca, che viene impiegata principalmente nella panificazione e nella produzione di prodotti lievitati, come ad esempio la pizza. Dal grano duro invece si ottiene la semola, utilizzata principalmente per la produzione di pasta". "Analizzando le produzioni per territorio – ha sottolineato Coldiretti Campania – si evince che nello scorso anno la maggiore produzione di grano tenero c'è stata in provincia di Benevento con oltre 220 mila quintali, seguita a ruota da quella di Avellino con oltre 190 mila quintali, poi Salerno con oltre 100 mila e Caserta con 85 mila. Nel napoletano non risultano produzioni di grano tenero. Nella produzione di grano duro la prima provincia per quantità prodotta è l'Irpinia con oltre 1,1 milioni di quintali, seguita da Benevento con oltre 550 mila, Salerno con 132 mila, Caserta con 83 mila e Napoli con poco meno di 4 mila". (segue) (Ren)