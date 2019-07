Casoria (Na): Ordine Architetti su voragine, Regione apra tavolo su edilizia

- “Servono ulteriori risorse utilizzabili per il recupero del patrimonio edilizio, attraverso finanziamenti, sgravi, agevolazioni e incentivi diretti. Per questo motivo è necessario convocare un tavolo di lavoro inter-istituzionale”. È l'appello che l'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e provincia ha lanciato a palazzo Santa Lucia per “aprire un confronto anche sul tema della riqualificazione e della sicurezza del patrimonio edilizio sia pubblico che privato” soprattutto all'indomani del duplice crollo del piano stradale che si è verificato a Casoria e a Portici. “Per fare ciò occorre creare un quadro di riferimento normativo regionale, in cui collocare, in maniera chiara ed esaustiva, le azioni necessarie inquadrate nell'ambito di specifici progetti – ha proseguito l’Ordine - I drammatici episodi di questi anni, che hanno portato addirittura nostri concittadini a perdere la vita, hanno evidenziato il grave degrado del patrimonio edilizio e monumentale della città e la mancanza di manutenzione. Un evento che ci spinge a interrogarci sulle trasformazioni fisiche e sociali in atto e sull'urgenza di interventi per contrastare degrado e disagio”. (segue) (Ren)