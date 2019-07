Casoria (Na): Ordine Architetti su voragine, Regione apra tavolo su edilizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, le “forti precipitazioni, racchiuse in poche ore e alternate a periodi secchi, danno origine ai crolli; sarebbe quindi da rivedere anche il sistema di allontanamento delle acque”. “Si auspica la ripresa e il rilancio con fondi regionali di un progetto simile a quello che fu il progetto ‘Sirena’ per favorire interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio di Napoli e degli altri comuni della Città Metropolitana; un progetto che dovrà tendere in primis al miglioramento strutturale perché spesso sono sopravvenuti gravi aumenti dei carichi a ogni piano”, recita in conclusione la nota dell’Ordine. (Ren)