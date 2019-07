Universiade: FI, Deluchiani e Pd occupano manu militari tribuna autorità. Non ci saremo

- "Non ci saremo, non parteciperemo all'imbarazzante occupazione manu militari della tribuna autorità del San Paolo per la celebrazione di apertura dei giochi delle Universiadi di Napoli. Ci rappresenterà, più che degnamente, il Capo dello Stato. Non altri". Così, commentando le polemiche sorte sulla distribuzione dei tagliandi destinati all'accesso alla tribuna autorità dello stadio San Paolo di Napoli, i consiglieri regionali campani di Forza Italia, per i quali "una festa dei giovani e per i giovani avrebbe dovuto privilegiare loro e non i soliti parrucconi della politica". "Lungi da noi dunque la partecipazione a questo teatrino da Prima Repubblica, stasera su Facebook, Instagram e Twitter guarderemo gli scatti al governatore De Luca e i selfie dei consiglieri della sua maggioranza e dei dirigenti del suo Pd", hanno aggiunto gli esponenti di Forza Italia. "Domani, poi, doverosa richiesta di accesso agli atti per fare il punto sulla spartizione 'politica' di tagliandi e biglietti", hanno concluso i consiglieri regionali campani di Forza Italia (Ren)