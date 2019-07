Campania: primo incontro coordinatori FI-Lega-FdI in vista delle regionali del 2020

- Il programma del centrodestra per la Campania in vista delle prossime elezioni regionali, l'apertura alla società civile. Sono stati questi i temi principali sui quali si è svolto oggi il primo incontro politico-programmatico dei coordinatori regionali campani di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, rispettivamente Domenico De Siano, Gianluca Cantalamessa e Gimmi Cangiano. Nel corso dell'incontro sono stati dunque tracciati i punti nodali di un primo percorso condiviso che ha toccato i temi principali sui quali dovrà concentrarsi la piattaforma politica della coalizione che si candida a governare la Campania: dallo sviluppo al lavoro, dalla sanità ai trasporti, dall'ambiente ai rifiuti, dal welfare alle politiche per la famiglia. L'agenda per i prossimi giorni – è stato sottolineato – toccherà i temi della partecipazione e dell'allargamento dell'esperienza di centrodestra e del rapporto con il mondo dell'imprenditoria, delle professioni, del sindacato e dell'associazionismo e, pertanto, della volontà di un ricorso a liste civiche in grado di coinvolgere le migliori energie del vasto universo moderato, liberale e riformista campano. (Ren)