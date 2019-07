Piemonte: Cirio, realizzeremo osservatorio regionale su prezzi e dinamiche della filiera frutticola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste sono le 10 priorità per la frutticoltura piemontese segnalate da Coldiretti:–Attivare immediatamente un Osservatorio regionale su prezzi e dinamiche della filiera della frutta piemontese.–Bloccare i fondi pubblici per le imprese della filiera che attuano pratiche commerciali sleali.–Lanciare una campagna di promozione per sostenere il consumo della frutta piemontese.–Vietare la cessione dei prodotti agricoli con prezzi inferiori ai costi di produzione.–Fermare le aste a doppio ribasso che provocano pesanti distorsioni e speculazioni lungo la filiera aggravando gli squilibri della distribuzione del valore.–Prevedere l’etichettatura obbligatoria per l’ortofrutta trasformata.–Rimuovere il segreto di Stato sulle importazioni.–Eliminare le differenze normative e di mercato all’interno della Comunità Europea.–Bloccare l’import dei prodotti extraeuropei trattati con pesticidi vietati in Italia e raccolti con forme diffuse di sfruttamento dei lavoratori.–Aprire nuovi sbocchi di mercato a livello internazionale. (segue) (Rpi)