Campania: Coldiretti, qualità e contratti della filiera garantiscono il futuro (2)

- In merito, Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente regionale ha commentato: "A breve avremo i dati sulla qualità, ma l'esperienza dello scorso anno ci dice che la Campania, come il resto del Mezzogiorno e d'Italia, è in grado di produrre grani competitivi e sostenibili. Nello scorso anno abbiamo prodotto semole con contenuto proteico sopra il 14%, sfatando il falso mito della superiorità del grano estero per la pasta di qualità. La scelta di grano coltivato sul nostro territorio è una garanzia per la tutela della salute dei consumatori, perché in Italia è vietato l'utilizzo del glifosato sul grano in preraccolta a differenza di quanto accade per quello straniero proveniente da Usa e Canada, dove ne viene fatto un uso intensivo per seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato. Dove sono partiti gli accordi di filiera tra agricoltori e industria agroalimentare, mulini e pastifici, si riesce a tenere una prospettiva di futuro per i cerealicoltori e a garantire un prodotto di qualità. Esperienze positive in tal senso ci sono in Campania sia per il grano tenero, in particolare per la filiera della pizza, sia per il grano duro nella filiera della pasta. Le interlocuzioni con l'agroindustria si moltiplicano di anno in anno grazie alla battaglia di Coldiretti contro il glifosato e a favore dell'etichettatura di origine obbligatoria". "I consumatori - ha concluso Masiello - chiedono trasparenza e la trasparenza ripaga tutti nel rapporto di filiera". (Ren)